Famila fa dozzina di scudetti: il PalaRomare “dà il 5” al Bologna e scatena la festa orange

Triplete Orange, stagione praticamente perfetta per il Famila Basket Schio. Coppa Italia, Supercoppa Italiana e ora lo Scudetto. Con la ciliegina di bronzo del 3° posto in Europa, miglior risultato di sempre. Il quintetto arancione ieri sera ha battuto con un +5 la Virtus Seganfredo Bologna davanti a 2.500 spettatori in visibilio, fa suo così il secondo braccio di ferro in quattro giorni e si porta in bacheca il 12° titolo nazionale.

Godendosi anche il record di punti realizzati in una finale da Marina Mabrey, incandescente ieri sera al tiro: 37 gettoni a referto per la 26enne americana, ieri più che mai stella di un Famila Schio che ha battuto non solo avversarie dei playoff ma anche la fatica accumulata in un ultimo mese di duelli a raffica. Campobasso, Venezia e ora Bologna tutte e tre alla “bella” di spareggio”, facendo tremare i cuori orange ad ogni partita fino a premiarli con la soddisfazione dello “scudo”.

Schio supera dunque per 84-79 la Virtus e conquista così il 12° scudetto della sua storia. La conclusione auspicabile da queste parti di una stagione indimenticabile, probabilmente la migliore di sempre. Un successo ottenuto al termine di un’altra partita di altissimo livello contro una Bologna che ha contribuito a rendere queste finali tra le più belle degli ultimi anni. Un trionfo ottenuto davanti ad un PalaRomare bollente, assiepato in ogni ordine di posto e che ha spinto Sottana e compagne all’ennesima vittoria casalinga permettendo di chiudere l’intera stagione da imbattute fra le mura amiche.

Assieme a Mabrey ieri sera in doppia cifra, anche Verona e Howard (autrice di tre triple mortifere nel momento chiave del match). A sostegno delle tre migliori realizzatrici, tutta una squadra che ha fatto quadrato per l’ultima volta, ha trovato energie nascoste.

IL TABELLINO – Famila Wuber Schio-Virtus Bologna 84-79 (23-19, 46-41, 62-60)

Famila Wuber Schio: Mabrey 37, Bestagno 8, Mestdagh 0, Sottana 0, Verona 17, Howard 14, Sventoraite 2, Crippa 0, Keys 6, Penna 0

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero 0, Pasa 0, Rupert 14, Barberis 0, Dojkic 18, Andrè 8, Zandalasini 12, Orsili ne, Parker 14, Laksa 13, Cinili ne