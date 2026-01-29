Piovene chiama Niscemi: “Revochiamo il Sai e aiutiamo una famiglia siciliana”

La solidarietà viaggia da Piovene Rocchette alla Sicilia, almeno nelle intenzioni dell’opposizione consiliare. I capigruppo Colman e Costa, ancora una volta uniti in un’iniziativa comune, annunciano la presentazione di una mozione che chiede la revoca dell’adesione al progetto SAI Mosaico e la destinazione dell’alloggio comunale previsto per il programma ad una famiglia di Niscemi, colpita nei giorni scorsi da eventi meteorologici di straordinaria violenza.

La proposta arriva mentre il comune siciliano sta facendo i conti con allagamenti, danni ingenti alle abitazioni e famiglie rimaste senza casa, a seguito delle precipitazioni eccezionali che hanno investito il territorio sventrato da un fronte di frana lungo almeno 4 chilometri. Un quadro che ha spinto diverse amministrazioni locali a mobilitarsi, ma che secondo i due consiglieri richiede anche gesti concreti e immediati. “Piovene Rocchette – afferma il consigliere Maurizio Colman – ha oggi la possibilità concreta di essere il primo Comune in Italia a intervenire in modo diretto e immediato a sostegno di una comunità duramente colpita. Mentre a Niscemi ci sono famiglie che hanno perso tutto, noi disponiamo di un alloggio comunale che potrebbe essere messo a loro disposizione senza ritardi e senza burocrazia aggiuntiva”.

Secondo i proponenti quindi, la scelta rappresenterebbe un uso “responsabile e immediatamente utile” delle risorse pubbliche: “In un momento in cui molte amministrazioni esprimono solidarietà solo a parole – osserva la consigliera Maria Cristina Costa – Piovene Rocchette può distinguersi con un gesto concreto, che valorizza il ruolo dei Comuni come istituzioni vicine alle persone e capaci di agire con tempestività”.

La mozione sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale. I due capigruppo, a nome dell’intera opposizione, auspicano che la maggioranza voglia cogliere quella che definiscono “un’occasione per dare un segnale forte di vicinanza” a chi, in queste ore, sta affrontando una situazione drammatica.

Che cos’è il progetto SAI Mosaico. Il SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione è il programma nazionale che sostiene i Comuni nell’accoglienza di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, offrendo percorsi di integrazione, supporto abitativo e servizi dedicati. Il progetto Mosaico, a cui Piovene Rocchette ha aderito, prevede l’utilizzo di un alloggio comunale per ospitare beneficiari del sistema, con gestione affidata a enti specializzati.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.