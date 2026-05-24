Scivola sul Summano, 72enne in ospedale

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Alle 13 circa la Centrale del 118 di Vicenza ha attivato il Soccorso alpino di Schio per l’infortunio di un’escursionista, scivolata mentre con il marito percorreva in salita il sentiero numero 461, da Meda fino alla cima del Summano. Sei soccorritori, tra i quali il medico di Stazione, sono arrivati in cima al Summano, da lì sono scesi per 300 metri di dislivello e hanno raggiunto la 72enne di Sovizzo, che aveva riportato un trauma al piede. Dopo averle immobilizzato l’arto, i tecnici hanno caricato la donna sulla barella e l’hanno trasportata in discesa per 500 metri di dislivello, fino al Santuario dell’Angelo, dove era fissato l’incontro con l’ambulanza, che l’ha accompagnata all’ospedale di Santorso.

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