Tamponamento sulla Provinciale: due feriti lievi e traffico bloccato all’ora di punta
Un tamponamento fra due auto ha provocato il ferimento di due persone e lunghe colonne di auto a Piovene Rocchette intorno alle 18,30 di questa sera, martedì 11 novembre.
L’incidente è avvenuto in via Monte Pasubio, lungo la Strada Provinciale 350 che conduce a Santorso. Pesanti le ripercussioni sul traffico: data l’ora di punta, si è creata una colonna di alcuni chilometri per i veicoli che da Schio erano diretti a Piovene, con rallentamenti anche nell’altra direzione. Due le persone che hanno riportato ferite lievi: soccorse da altrettante ambulanze del Suem 118, sono state portate in ospedale a Santorso in codice verde.