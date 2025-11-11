In fumo le batterie al piombo esauste, Vigili del Fuoco in azione sulla Pedemontana

Attimi di tensione nel pomeriggio di oggi, martedì 11 novembre, lungo la Superstrada Pedemontana Veneta, dove attorno alle 16 un autoarticolato adibito al trasporto di batterie al piombo destinate allo smaltimento è stato interessato da un principio d’incendio.

L’allarme è scattato quando l’autista del mezzo, accortosi della fuoriuscita di fumo dal rimorchio, ha prontamente accostato in prossimità dell’uscita del casello di Montecchio Nord (direzione A4).

Con grande prontezza, ha abbandonato la carreggiata e fermato il mezzo in sicurezza, provvedendo a sganciare il trattore stradale per evitare ulteriori rischi. Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Arzignano, equipaggiate con un’autopompa e un’autobotte, supportate da una seconda squadra proveniente dalla Centrale di Vicenza con un’ulteriore autobotte. I pompieri hanno riempito di schiuma il rimorchio, neutralizzando il rischio di propagazione delle fiamme e mettendo in sicurezza il veicolo.

A seguito dell’intervento, l’autoarticolato è stato transennato e posto in quarantena temporanea per consentire il monitoraggio di eventuali reazioni chimiche residue, dovute alla presenza delle batterie al piombo. Sul luogo erano presenti anche i Carabinieri e gli ausiliari della Superstrada Pedemontana Veneta, che hanno collaborato alla gestione della viabilità e alla sicurezza dell’area. Fortunatamente, non si registrano feriti. L’episodio ha causato qualche rallentamento al traffico, ma la prontezza dell’autista e l’efficacia dell’intervento hanno evitato conseguenze più gravi.

