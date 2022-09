Pnrr, pronti quattro nuovi progetti per oltre 580mila euro di investimenti

Altri fondi sono in arrivo per il comune di Schio grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Oltre 580mila euro saranno investiti in quattro nuovi progetti nella transizione digitale che fanno parte di “Italia Digitale 2026” promossa dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale. Denaro che l’amministrazione comunale avrà presto a disposizione per attuare nuove strategie che serviranno ad apportare migliorie nei servizi digitali per favorire i cittadini.

Nelle quattro progettualità, finanziate rispettivamente per 280.932,00 euro, 252.118,00 euro, 36.400,00 euro e 14.000,00 euro, rientrano diverse azioni volte a migliorare i servizi digitali della pubblica amministrazione come l’implementazione dello sportello telematico polifunzionale attraverso il quale i cittadini possono accedere ai servizi online di anagrafe e di stato civile 24 ore su 24, il rifacimento del sito web del Comune per migliorarne l’accessibilità da parte degli utenti, l’abilitazione del cloud per il trasferimento e la messa in sicurezza dei dati della popolazione in un data center protetto, l’integrazione dei servizi del Comune in AppIo e l’abilitazione dell’accesso tramite le piattaforme nazionali Spid e CieID.