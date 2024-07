Porsche finisce in un terreno agricolo dopo una curva. Conducente ferito e soccorso

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Intervento combinato di soccorso da parte di vigili del fuoco e operatori del Suem 118 a Schio nel corso della notte (intorno alle 3) dopo l’allarme per l’uscita autonoma di strada di una vettura Porsche, con l’unica persona a bordo rimasta ferita. Ambulanza sul posto, in località Riviera in via Vicenza lungo la strada provinciale 46 a sud della città altovicentina.

L’auto incidentata ha concluso la sua corsa in un campo agricolo, ribaltandosi, dopo che chi si trovava al volante ha perso il controllo del veicolo dopo aver affrontato una rotatoria, alle 3 della notte dunque di lunedì.

La squadra del 115 del distaccamento scledense, già operativa a quell’ora in altra sede in virtù dei danni provocati dal maltempo di domenica sera, ha raggiunto l’area dell’incidente per prestare supporto mentre l’uomo alla guida – non sono stati per il momento diffusi dati personali – è stato trasportato in pronto soccorso in codice giallo. L’uscita di strada, che appare avvenuta in maniera autonoma senza altri mezzi coinvolti, potrebbe essere stata causata da un colpo di sonno come prima (ma non esclusiva) ipotesi.

Poco dopo l’alba i pompieri sono tornati sul luogo dell’incidente per assistere il personale del carro attrezzi per il recupero della Porsche, che ha riportato danni ingenti sul frontale, fiancata destra e parte posteriore. Tra il primo intervento delle tre di notte e il secondo alle prime luci del giorno, il team del 115 è stato impegnato per un paio d’ore anche a Lugo di Vicenza, per domare le fiamme divampate nella cucina di un’abitazione privata.