Meloni a Pechino, inaugurata la mostra su Marco Polo. Poi l’incontro con Xi Jinping

Prosegue il viaggio in Cina di Giorgia Meloni che oggi incontrerà il presidente Xi Jinping alla Diaoyutai State House, la residenza di Stato dove il Presidente della Repubblica popolare riceve i leader stranieri. L’incontro sarà cruciale per tarare le relazioni tra i due Paesi, soprattutto dopo la decisione di Roma di non rinnovare a fine 2023 l’adesione alla “Nuova Via della Seta”, fortemente voluta e lanciata da Pechino nel 2013. Al centro dei discorsi però anche il ruolo della Cina nelle crisi internazionali, da quella in Ucraina dopo “l’aggressione russa”, all’instabilità del Medio Oriente, che hanno ripercussioni anche “sulla sicurezza economica”.

Ma la giornata di Meloni è iniziata con l’inaugurazione della mostra “Viaggio di Conoscenze. Il Milione di Marco Polo e la sua eredità fra Oriente e Occidente’” al Millennium Museum di Pechino. “Quello di Marco Polo non è stato un viaggio solo fisico lungo la via della Seta ma di conoscenza che ha contribuito a modificare la percezione dell’Oriente in un periodo in cui la distanza era tale da sembrare incolmabile” ha detto la presidente del Consiglio, aggiungendo che “Il Milione è stato ben più di un diario di viaggio, è stato una finestra verso una cultura che allora in pochi in Europa potevano immaginare”. A seguire poi l’incontro alla Grande Sala del Popolo con il presidente dell’Assemblea del Popolo Cinese, Zhao Leji. In serata, dopo l’incontro con Xi Jinping, si terrà la cena offerta dal presidente della Repubblica Popolare.

Intanto però si discute del futuro rapporto tra i due paesi. Le prime basi per appianare “divergenze e malintesi” sono state lanciate nell’incontro avvenuto ieri tra Meloni e il suo omologo Li Qiang, con il quale la premier ha siglato sei intese, anche sull’auto elettrica. Li Qiang, accogliendo Meloni alla Grande sala del popolo su Piazza Tienanmen, ha detto di ritenere che la sua visita “aprirà sicuramente un nuovo capitolo nella storia della Cina e dell’Italia” e “approfondirà ulteriormente l’amicizia” tra le parti. Gli interventi dei due premier al business forum Italia-Cina, hanno permesso di fatto a Li e Meloni di fissare i paletti dalle due parti.