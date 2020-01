Programmazione culturale 2020: 47 i progetti ammessi, fra tradizione e innovazione

Un aumento del 25% dei progetti presentati rispetto all’anno precedente con il 30% di iniziative provenienti da nuove associazioni: questi i primi numeri della programmazione culturale 2020 costruita sulle proposte pervenute al Comune di Schio a seguito del bando uscito nel luglio scorso.

I progetti ammessi sono 47 e non sono legati a uno specifico tema. Anche quest’anno infatti, l’amministrazione comunale ha lasciato maggiore libertà di iniziativa, pur dando una serie di linee guida sugli argomenti e gli ambiti in cui collocare gli eventi.

La commissione, formata dall’assessore alla cultura, Barbara Corzato, e dai tecnici comunali responsabili del servizio, ha dunque selezionato i progetti più rispondenti alle indicazioni fornite nel bando e più facilmente integrabili nella programmazione degli eventi del Comune. Agli organizzatori saranno concessi dal Comune sostegni economici e logistici per la realizzazione delle proposte presentate.

I progetti selezionati saranno in grado di offrire alla città tante proposte culturali, dalle più tradizionali a quelle più innovative, in grado di arricchire di contenuti manifestazioni già radicate – come la Festa della Musica, la Giornata della Memoria, la Mostra mercato Giardino Jacquard, la stagione teatrale estiva – e di valorizzare gli spazi culturali scledensi.

Tra le iniziative, confermati appuntamenti molto apprezzati dal pubblico, come il Festival della Scienza, la stagione lirica, il TedxSchio, il British Day, la rassegna Mondovisioni; spazio anche alle mostre – soprattutto fotografiche – ai cicli di incontri, alla danza, alle proposte teatrali, come quelle organizzate da Schio Teatro 80 per il 40° anniversario dell’associazione.

“Anche in questa occasione le associazioni e gli operatori hanno risposto positivamente al nostro invito – commenta Barbara Corzato, assessore alla cultura – e questa è una conferma di quanto il territorio sia interessato a partecipare attivamente alla continua crescita culturale e sociale della nostra comunità. L’ingresso di nuove associazioni è inoltre un altro indizio di vivacità e volontà di portare idee da condividere. Inoltre la qualità delle proposte è in netto aumento, come si evince dalla percentuale dei progetti ammessi”. I progetti pervenuti per il 2020 sono stati in tutto 55, di cui 47 ammessi. Nel 2019 ne furono approvati 24 su 44.