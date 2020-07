Assalta una gelateria armato di un coltello e fugge prima dell’arrivo dei carabinieri

Una gelateria a nord della città di Schio è stata rapinata ieri sera intorno alle 22.45 da un rapinatore armato di coltello, mentre il personale interno si apprestava all’orario di chiusura. Ad essere presa d’assalto sembra da un unico malvivente è stato il banco vendita della filiale scledense di Gelateria “Baloo” in via Rovereto, sulla strada provinciale 46 “del Pasubio”, nelle vicinanze dello stadio di atletica “Riboli”.

Il rapinatore sarebbe subito fuggito dopo aver arraffato una parte dell’incasso serale, prima del sopraggiungere dei carabinieri di Schio, la cui sede dista appena un chilometro dal luogo indicato da una telefonata di emergenza. In un paio di minuti, però, l’assaltatore aveva già fatto perdere le proprie tracce, forse con l’aiuto di un complice che potrebbe averlo atteso a bordo di un’auto.

Secondo le prime indicazioni giunte dalla zona il finto cliente si è introdotto nel locale pubblico e una vota all’interno avrebbe minacciato i dipendenti con un coltello, intimando loro di consegnargli il denaro contenuto nella cassa. Dopo aver arraffato il bottino è fuggito a piedi, mentre veniva lanciato l’allarme alle forze dell’ordine. Ai carabinieri intervenuti rapidamente, dopo una ricognizione nell’area vicina, non è rimasto che acquisire i filmati di videosorveglianza e le testimonianze dei presenti, che hanno fornito elementi utili all’indagine appena iniziata.

Potrebbero essere sufficienti per individuare, identificare e in seguito rintracciare il responsabile del blitz, nel caso si trattasse di uno dei tanti volti noti alle forze dell’ordine che spiccano nel “libro nero” delle fotosegnalazioni. Nel corso della domenica è stata segnalata un’altra rapina: ad essere “visitato” da non meglio precisati rapinatori il punto vendita di “Maxi Zoo” di Schio, in via Europa Unita.