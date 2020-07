Donna medico vicentina salva la vita a un bagnante. Sul lungomare delle Marche

Se sopravviverà all’infarto che lo ha colpito ieri su una spiaggia nei pressi di Ancona dovrà ringraziare sia la buona sorte che una dottoressa vicentina, capace di rianimarlo appena in tempo per tenerlo in vita fino all’arrivo di un’ambulanza. Un anziano bagnante di 85 anni ha seriamente rischiato sia di affogare sia di rimanere vittima di un arresto cardiaco sabato scorso nelle Marche, nel capoluogo dorico sulla via Panoramica che costeggia i bagni.

A salvargli la vita e affidarlo poi alle cure specialistiche in ospedale è stata Michela Marcati, giovane professionista originaria di Vicenza, laureata in Medicina all’Università di Padova e specializzanda presso gli Ospedali Riuniti di Ancona. Non era in servizio quando è intervenuta per soccorrere il pensionato del posto, come la vittima del malore si stava godendo un po’ di relax sul lungomare della spiaggia rocciosa del Passetto, nella costa adriatica.

Dalle cronache della testata locale Ancona Today si viene a conoscenza che l’85enne stava rinfrescandosi in acqua intorno alle 13 di sabato, nel corso di una domenica di solleone nelle Marche, quando ha accusato un improvviso malessere, tanto da fargli perdere i sensi. Altri bagnanti avrebbero iniziato a urlare nel tentativo di chiedere l’aiuto del personale di soccorso o di un bagnino, la cui torretta però era troppo distante dal tratto dove si stava concretizzando la possibile la disgrazia.

Fortuna ha voluto che sulla stessa spiaggia si trovasse il medico vicentino, che non ha esitato un attimo mettendo in pratica le sue conoscenze di pronto soccorso dopo averlo trascinato a riva con l’aiuto di un volontario, rivelatesi fondamentali per mantenere in vita l’anziano in fase di evidente arresto cardiaco. L’uomo, stabilizzato, è stato poi ricoverato in codice rosso all’ospedale Torrette del capoluogo marchigiano ma con buone chance di aver ormai superato la fase più critica.