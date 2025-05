Il Comune di Schio rinnova per il biennio i contributi per il trasporto di nefropatici in dialisi

Confermato anche per le annualità 2025 e 2026 l’erogazione del contributo destinati ai pazienti nefropatici in trattamento dialitico, in condizioni di autosufficienza, residenti nel territorio comunale del Comune di Schio. Un gesto di sensibilità e di attenzione verso una condizione limitante e diffusa indipendentemente dall’età.

Il contributo riguarda le spese sostenute per il trasporto dal proprio domicilio al centro di emodialisi dell’Ospedale di Santorso, effettuato con mezzo privato o a cura di cooperative, imprese sociali, associazioni di volontariato o altri soggetti. Chi ha già presentato domanda nel biennio 2023-2024 non deve ripresentarla, ma è tenuto a trasmettere esclusivamente la documentazione utile per ottenere il rimborso.

Per i nuovi richiedenti, è necessario invece presentare apposita domanda di contributo, compilata su modulistica predisposta e corredata da una copia del documento di identità, secondo una delle seguenti modalità: consegna allo sportello Quisociale, in Piazza Statuto 17, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 (lo sportello è chiuso il giovedì); invio via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: schio.vi@cert.ip-veneto.net. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Sociale al numero 0445 691415, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30. Secondo i dati del Registro Italiano Dialisi e Trapianto, voluto e gestito dalla Società Italiana di Nefrologia, sarebbero circa 4mila e cinquecento i pazienti in trattamento con dialisi peritoneale, circa 42mila quelli in dialisi extracorporea e oltre 27mila con trapianto di rene.