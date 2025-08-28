Runner scivola sul Summano e si rompe una caviglia: portato in salvo dal soccorso alpino
Ascolta l'audio
...caricamento in corso...
Un runner è scivolato ieri nel tardo pomeriggio lungo un sentiero bagnato del Monte Summano e si è rotto una caviglia.
Allertato verso le 19.30, il Soccorso alpino di Schio ha mandato una squadra, che si è avvicinata con i mezzi dove, dalla strada che porta a San Rocco di Tretto, da un tornante sotto Contrà Buzzaccari parte il sentiero. I soccorritori hanno percorso a piedi 300 metri dell’itinerario alle pendici del monte, fino a raggiungere il 52enne di Santorso.
Dopo avergli stabilizzato il piede, hanno caricato l’infortunato sulla barella, assicurandola alla corda nei tratti più ripidi. Tornati sulla strada, l’uomo è stato affidato all’ambulanza partita in direzione dell’ospedale di Santorso.
L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.
Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.
Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.
Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.
Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.
Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.
Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.