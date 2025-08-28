Runner scivola sul Summano e si rompe una caviglia: portato in salvo dal soccorso alpino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un runner è scivolato ieri nel tardo pomeriggio lungo un sentiero bagnato del Monte Summano e si è rotto una caviglia.

Allertato verso le 19.30, il Soccorso alpino di Schio ha mandato una squadra, che si è avvicinata con i mezzi dove, dalla strada che porta a San Rocco di Tretto, da un tornante sotto Contrà Buzzaccari parte il sentiero. I soccorritori hanno percorso a piedi 300 metri dell’itinerario alle pendici del monte, fino a raggiungere il 52enne di Santorso.

Dopo avergli stabilizzato il piede, hanno caricato l’infortunato sulla barella, assicurandola alla corda nei tratti più ripidi. Tornati sulla strada, l’uomo è stato affidato all’ambulanza partita in direzione dell’ospedale di Santorso.

