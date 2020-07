Giallo sul decesso di un uomo. I carabinieri indagano su un possibile fatto di sangue

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Giallo a San Vito di Leguzzano, dove nel corso della prima serata di sabato è stata registrata la morte di un uomo in circostanze da chiarire. Dalle prime indiscrezioni provenienti da alcuni residenti della zona si tratterebbe di un fatto di sangue, vale a dire un possibile omicidio, ma la notizia dovrà essere confermata nelle prossime ore da parte delle forze dell’ordine ancora impegnate sul posto.

In un’abitazione della cittadina altovicentina, lungo la strada provinciale 114 in via Martiri della Libertà all’altezza del confine comunale con la città di Malo, sono giunte la guardia medica e una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Schio, per verificare quanto accaduto. Al medico di turno sarebbe stata affidata la constatazione di un decesso, come riferito dalla centrale operativa del Suem. I militari, invece, avrebbero subito avviato le indagini sul caso.

Si vocifera inoltre del fermo di una persona coinvolta nella vicenda, quest’ultima residente nel maladense.

Notizia in aggiornamento