Pauroso incendio alla trattoria Il Borghetto: distrutto il locale e un’abitazione – VIDEO

Pauroso incendio all’alba, alla trattoria Il Borghetto di Santorso.

Da poco dopo le 5 di domenica, i vigili del fuoco stanno operando in via Lesina di Sopra per l’incendio del bar ristorante, sopra al quale vi è anche un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita.Una persona è stata evacuata prima dell’arrivo dei soccorsi.

I vigili del fuoco accorsi da Schio e in rinforzo da Vicenza e con i volontari di Thiene con 2 autopompe, 3 autobotti, l’autoscala e 15 operatori, sono riusciti in breve tempo, utilizzando la schiuma, a circoscrivere e spegnere le fiamme. Salvate le abitazioni affiancate. Bruciato il ristorante e l’abitazione soprastante, danneggiata un’auto. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Ancora in corso le operazioni di bonifica che si protrarranno ancora per qualche ora.