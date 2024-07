Autolavaggio irregolare, scattano multe e sospensione. Trovato un dipendente “in nero”

Poco meno di 18 mila euro di sanzioni e ammende di natura amministrativa e sospensione dell’attività lavorativa temporanea per un’attività di autolavaggio di veicoli di Santorso. A renderlo noto è il comando provinciale dei Carabinieri, dopo l’ispezione portata a termine nei giorni scorso dai militari della stazione di Piovene Rocchette.

Contestate al titolare dell’esercizio l’assenza dell’obbligatorio documento di valutazione dei rischi e l’impiego di un lavoratore non regolarmente assunto. Presenti al sopralluogo anche gli ispettori del Nil di Vicenza, per le verifiche di loro competenza sui contratti di lavoro tra ditta e dipendenti, di fatto in questo specifico caso risultati del tutto assenti.

Motivo per cui è stata inevitabile la denuncia in Procura di Vicenza per l’imprenditore che approfittava del “lavoro nero” in barba alle normative del settore e agli obblighi imposti in termini di sicurezza, con la contestuale istanza formale di chiusura dei battenti dell’attività di autolavaggio fino alla piena regolarizzazione. Gli accertamenti in merito risalgano agli ultimi giorni di luglio, e la denominazione dell’esercizio pubblico per il momento non è stata diffusa alla stampa.