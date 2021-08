Bimbo di 7 mesi ricoverato in pediatria col Covid: la famiglia non era vaccinata

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Da ieri è un neonato di solo 7 mesi è il più piccolo ricoverato positivo al Covid all’ospedale di Santorso: lo ha raccontato oggi in conferenza stampa il primario di pediatria, Massimo Scollo, nel corso di una conferenza stampa a Bassano all’Ulss 7 Pedemontana nella quale si è fatto il punto sulla situazione dei contagi e della campagna di vaccinazione, con l’intento di premere l’acceleratore in particolare sulla fascia di età 12-19 anni.

Il piccolo è un bimbo nato prematuro, fatto che già gli ha comportato difficoltà a livello respiratorio e che dopo aver avuto febbre è stato ricoverato risultando contagiato dal coronavirus. Tutta la sua famiglia non è vaccinata.

“In questo periodo la popolazione pediatrica è quella che in proporzione presenta il maggior numero di positivi e anche se almeno per ora la maggior parte di loro presenta sintomi ridotti, sono presenti casi di adolescenti con patologie correlate importanti, sia di tipo respiratorio, sia come long Covid, dunque con conseguenze anche a lungo termine. Vaccinarsi dunque è un bene per la collettività, in quanto riduce il rischio di trasmissione e di mutazione del virus, ma anche per il singolo”. I numeri degli ultimi giorni, snocciolati dai responsabili dell’Ulss 7 aiutano a tratteggiare la situazione attuale: all’interno gli ultimi 100 positivi, individuati negli ultimi giorni, il 51% è under 30, 1 su 10 è addirittura under 10.

“L’epidemia si evolve e si adegua alle misure messe in atto per contrastarla: nella prima ondata – ha spiegato il dottor Daniele Pittarello, referente della Federazione dei medici pediatri per il Distretto 2 Alto Vicentino – ci son stati solo due positivi in età pediatrica, mentre fra maggio e ottobre ne abbiamo avuti un centinaio, cinquanta volte tanto. Da giugno, con la variante Delta, che è molto più contagiosa, i casi stanno aumentando. A volte sono i bimbi che portano il virus un famiglia, altre volte è il contrario. I fattori di rischio per complicazioni? La prematurità e l’obesità infantile”.

“In questo periodo – aggiunge Scollo – sono aumentati i casi di problematiche psichiatriche, i casi di anoressia che hanno comportato ricoveri. Vaccinarsi ha anche un grande valore sociale, perché consente ai ragazzi di tornare a una vita normale, di relazione, con attività sportive”. I pediatri hanno anche constatato, a causa di mascherine e isolamento, un aumento dei disturbi del linguaggio, provocato anche da un incremento del 300% del tempo passato davanti a tv e dispositivi elettronici.