Covid-19, Ulss Pedemontana: sfondati i picchi di aprile. 211 ricoverati, 65 quelli più gravi

Vicenza rimane maglia nera in Veneto per numero di casi “attualmente positivi”: 11.940, mentre dall’inizio dell’epidemia sono 18.397: il 65% dei casi degli ultimi nove mesi, sono positivi in questa seconda ondata.

Nello specifico, nell’Ulss 7 Pedemontana nell’ultima settimana c’è stato un aumento del 25% di positivi e i ricoverati sono a ieri sera ben 211 (+13 rispetto a ieri), dei quali 21 in terapia intensiva e 44 in semi intensiva. Per un raffronto, si tenga presente che nel giorno più critico della primavera scorsa, il 10 aprile, il totale di ricoverati in tutta l’Ulss 7 si era fermato a 159 pazienti.

All’ospedale di Santorso – su un totale di circa 400 posti letto – sono ricoverate 152 persone (qui è in graduale attivazione la 4a area Covid+, fino ad un massimo di 34 posti letto): si è già abbondantemente superato il picco della prima prima ondata, quando nell’ospedale dell’alto Vicentino si toccò quota 136 pazienti, e Bassano e Asiago erano praticamente “pulite”. Dei 152 ricoverati di ieri sera, 26 sono in terapia semi intensiva e 18 in terapia intensiva. Nel polo sanitario dell’Alto Vicentino è iniziata lunedì, dopo l’addestramento della squadra, l’operazione Igea dell’Esercito Italiano. Le due squadre (una a Santorso e una a Bassano), eseguiranno tamponi all’utenza dalle 8 alle 14, dal lunedì al sabato.



In questa seconda ondata, tutti gli ospedali dell’Ulss 7 sono stati costretti, via via, ad accogliere pazienti. A Bassano ieri sera c’erano 24 i ricoverati (dei quali 18 in semi intensiva e 3 in intensiva, fra essi un ragazzo di soli trent’anni senza patologie pregresse): al San Bassiano sono stati attivati 4 posti letto di terapia intensiva, come da piano regionale, ed è in fase di predisposizione una seconda area Covid+ composta da 20 posti letto, estendibili a 30.

Anche ad Asiago, dove ieri sera c’erano 7 pazienti ricoverati, è in fase di attivazione un’area Covid+ di 10 posti letto. 26 pazienti sono invece presenti oggi nell’ospedale di Comunità di Marostica e 2 son stati accolti pure nell’ospedale di comunità predisposto a Montecchio Precalcino (qui sono pronti – presso il nucleo residenziale territoriale La Decima – 10 posti letto, aumentabili fino a 17, destinati a soggetti con sintomi lievi, in dimissione dagli ospedali). Le buone notizie arrivano dai decessi: uno solo nelle ultime 24 ore, mentre fra venerdì e lunedì erano stati 9. Infine, sul versante tamponi, quelli effettuati ieri in tutta l’Ulss 7 sono quasi 2700 (fra molecolari, rapidi e sierologici). Le persone sulle quali è stato rilevato il virus dal febbraio scorso sono 8.245.