I sindaci “presidiano” la sanità dell’Alto Vicentino: vaccini e sociale osservati speciali

Il cambio di gestione nelle Rsa del centro servizi di Montecchio Precalcino e la campagna vaccinale nell’Alto Vicentino: son questi i due “osservati speciali” da parte dei sindaci del Distretto 2 dell’Ulss 7 Pedemontana, che la scorsa settimana hanno visto riunito a Thiene l’Esecutivo dei primi cittadini, per il consueto appuntamento di verifica e confronto sui temi socio sanitari del territorio. Si è trattato anche del primo contatto diretto e per una presentazione reciproca con il nuovo direttore dei servizi socio sanitari dell’Ulss7 Pedemontana, Pierangelo Spano.

Sulla campagna vaccinale anti-Covid la direttrice del Distretto 2, Alessandra Corò, ha rendicontato quanto realizzato nelle ultime settimane: i dati per i sindaci evidenziano un importante stato di avanzamento degli interventi rivolti agli ultra 80enni, compresi quelli che hanno ricevuto il vaccino a domicilio; l’Azienda prevede, grazie alla collaborazione con i medici di medicina generale del territorio, di raggiungere fra una settimana un analogo risultato per i cittadini tra i 70 e i 79 anni. Il confronto con i sindaci, che si sono molto spesi in quest’ultimo periodo per favorire l’efficace realizzazione della campagna vaccinale, ha messo a fuoco alcune criticità operative, su cui si sta cercando di intervenire con un migliore coordinamento dell’Ulss nei confronti dei Comuni.

Altro tema scottante, il delicato subentro dal prossimo 1° luglio nella gestione dei servizi per varie persone con fragilità presenti nella sede Ulss di Montecchio Precalcino: Spano ha spiegato ai sindaci i passaggi di accompagnamento finora realizzati dall’azienda per assicurare gli standard di assistenza dovuti alle persone accolte e l’impegno ad accompagnare in maniera vigile gli aspetti operativi legati ai lavoratori, in dialogo con tutti gli interlocutori e con le organizzazioni sindacali.

“Le azioni in corso – spiega il presidente dell’Esecutivo, Franco Balzi – saranno oggetto di ulteriore monitoraggio nel corso dei prossimi incontri. In quello in programma per il prossimo 4 maggio verrà affrontato il tema del Piano di Zona, che dopo l’approvazione del Piano straordinario con scadenza 31 dicembre 2021 riprenderà l’iter programmatorio per le annualità future. Grazie al prezioso lavoro svolto all’interno dei diversi tavoli tecnici, verranno prioritariamente affrontate le questioni legate agli anziani e a quelle delle persone con disabilità”.