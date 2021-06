Nuovo primario in Chirurgia a Santorso: è Paolo Parise, dal S. Raffaele di Milano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un reparto nevralgico per l’ospedale di Santorso dal prossimo luglio accoglierà un nuovo direttore. A prendere il posto del dottor Matteo Rebonato in Chirurgia Generale sarà il dott. Paolo Parise, medico presentato ieri dai piani alti dell’Ulss 7 Pedemontana il cui cognome tradisce origini venete ma in realtà originario di Perugia e che proviene professionalmente da un’esperienza maturata all’ospedale San Raffaele di Milano.

Prenderà ufficialmente servizio nell’Altovicentino, alla guida dell’unità complessa, a partire dal primo giorno di luglio, mettendo a disposizione esperienza e curriculum in ambito sanitario di primo livello. Il medico subentrante a breve nel ruolo apicale ha compiuto 49 anni e per lui non è comunque la prima esperienza in Veneto, dove si è laureato tra l’altro, presso l’Università di Padova.

Negli ultimi 10 anni ha lavorato presso la Chirurgia Gastroenterologica, del Peritoneo e dei Trapianti dell’ospedale IRSCC San Raffaele di Milano, in qualità di responsabile dell’Unità Funzionale di Chirurgia delle Alte Vie Digestive. In precedenza aveva lavorato presso i reparti di Chirurgia Generale dell’ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Pisa. Nel corso della sua carriera ha preso parte a oltre 3 mila interventi chirurgici per patologie benigne o oncologiche, conducendo come primo operatore oltre mille interventi. Accanto all’attività operatoria, negli ultimi anni è stato docente presso l’Università Vita-Salute San Raffele di Milano. Dal 2006 è inoltre docente della Scuola Speciale di Chirurgia dell’Esofago di A.C.O.I. (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani), mentre dal 2015 è docente e coordinatore dei corsi di Chirurgia dell’Apparato Digerente Superiore tenuti presso il San Raffaele per gli specialisti in chirurgia generale italiani e – dal 2017 – anche dei corsi per gli specialisti provenienti dall’Europa.

Il dottor Parise, infine, è il fondatore della Società Italiana per lo Studio delle Malattie dell’Esofago (Sisme) di cui è stato presidente dal 2018 al 2021. “Auguro a lui buon lavoro – commenta il dg dell’Ulss 7 Carlo Bramezza -. A Santorso trova un ospedale estremamente moderno, non solo negli spazi ma anche nelle dotazioni tecnologiche, con personale preparato che ha voglia di crescere. Sono certo che con la sua professionalità il dott. Parise saprà valorizzare nel modo migliore queste risorse”.

“Ringrazio il Direttore Generale per la fiducia che mi ha voluto accordare – commenta il nuovo primario -. Assumo con grande senso di responsabilità ed entusiasmo l’incarico, conscio dell’importanza dello stesso e certo che con l’aiuto di personale altamente qualificato, la disponibilità delle tecnologie più moderne ed attraverso il confronto e la collaborazione fra le diverse specialità potremo rispondere in modo adeguato alle esigenze del nostro territorio”.