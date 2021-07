Ospedale di Santorso, da ieri dott. Paolo Parise è la nuova guida per il reparto di Chirurgia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nuovo corso dal 1 luglio 2021 in uno dei reparti nevralgici dell’ospedale di Santorso, con l’approdo del dott. Paolo Parise in qualità di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale. Un primo giorno utile a familiarizzare con il nuovo ambiente di lavoro, dopo la nomina resa nota il mese scorso del 49enne originario di Perugia in Umbria, ma con buona parte della carriera professionale maturata all’ospedale San Raffaele di Milano dopo gli studi di gioventù in Veneto.

Ad accoglierlo l’altro ieri al primo giorno ufficiale di lavoro, dopo il passaggio di consegne con il primario uscente dott. Matteo Rebonato, il personale di corsia, i colleghi medici già in organico e il direttore generale dell’Ulss 7 Pedemontana per le foto e dichiarazioni di rito.

“L’impressione è ottima – ha dichiarato il nuovo direttore dell’Uoc di Chirurgia Generale al battesimo’ in corsia -, visto che qui a Santorso ho trovato un reparto moderno, con personale ben preparato che esce certamente da un periodo difficile dovuto alla pandemia, ma che ha anche tutte le potenzialità per esprimersi su un alto livello. Sono fiducioso e il lavoro da svolgere non ci spaventa, anzi ci entusiasma”.

Già definiti alcuni ambiti mirati su cui il dott. Paolo Parise intende concentrare l’attenzione. Dall’implementazione delle tecnologie applicate alla medicina e all’interventistica fino alla necessità di uno scambio di competenze e di collaborazione efficienti tra i diversi reparti ospedalieri. “Un fronte è sicuramente l’innovazione, con l’applicazione sempre più estesa e avanzata delle metodiche mininvasiva e l’introduzione anche di nuove tecnologie, sulle quali ragioneremo con la Direzione. C’è poi il tema di garantire la migliore presa in carico dei pazienti, attraverso percorsi che siano realmente integrati e multidisciplinari: ritengo fondamentale in questo senso la collaborazione con i colleghi degli altri reparti, perché il paziente si senta preso in carico davvero a 360°”.

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Padova, il dott. Parise sempre nell’ateneo veneto ha conseguito anche la specializzazione in Chirurgia Generale con il massimo dei voti. Negli ultimi 10 anni ha lavorato alla Chirurgia Gastroenterologica, del Peritoneo e dei Trapianti dell’ospedale Irscc San Raffaele di Milano, in qualità di responsabile dell’Unità Funzionale di Chirurgia delle Alte Vie Digestive. In precedenza aveva lavorato presso i reparti di Chirurgia Generale dell’ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Pisa. Nel corso della sua carriera ha preso parte a oltre tremila interventi chirurgici per patologie benigne o oncologiche, conducendo come primo operatore oltre mille interventi.

“Con l’arrivo del dott. Parise – sottolinea il dg dell’Ulss 7 Pedemontana Carlo Bramezza – il nostro staff si arricchisce di una professionalità sicuramente di rilievo, che porta a Santorso l’esperienza fatta in tanti anni presso uno dei più avanzati ospedali d’Europa, ma anche tanta voglia di fare e di innovare. Un’attitudine che bene si adatta alla nostra volontà di continuare a investire sull’ospedale Alto Vicentino valorizzando tutte le sue potenzialità”.