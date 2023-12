Ospedale di Santorso, nuova guida per la Chirurgia: “upgrade” per il dottor Andrea Micaglio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il dipartimento di Chirurgia dà il benvenuto con l’anno nuovo ormai imminente al suo nuovo direttore: si tratta del dott. Andrea Micaglio, già componente interno dell’ospedale di Santorso e già direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia nello stesso polo “Alto Vicentino”.

Originario di Padova, dove si è laureato in Medicina e Chirurgia e ha conseguito anche la specializzazione, il dott. Micaglio prima di arrivare all’ospedale Alto Vicentino aveva lavorato come per 18 anni al San Bortolo di Vicenza (fino al 2018), e fino al 2021 ad Abano Terme come responsabile dell’Ortopedia e Traumatologia della Casa di Cura locale. Giusto due anni fa, ormai, l’approdo nel polo medico del secondo distretto dell’Ulss 7 Pedemontana, con il reparto di Ortopedia a lui affidato per la riorganizzazione e la piena operatività.

Qui il professionista sanitario veneto ha saputo rilanciare il reparto ortopedico puntando in particolare sulla traumatologia, ma anche sulle patologie dell’età pediatrica (come difetti nella crescita scheletrica, piede piatto, etc.) e dell’età avanzata (artrosi d’anca e di ginocchio), potenziando allo stesso tempo la chirurgia protesica di anca, ginocchio, spalla e anche caviglia. Una crescita testimoniata dal numero di interventi chirurgici eseguiti dall’Ortopedia di Santorso: circa 2.100 nel corso del 2023, contro i 1.300 svolti nel 2019 nel periodo pre-Covid.

Ora l’incarico di guidare l’intero Dipartimento di Chirurgia: “Mi sento investito di una responsabilità importante – commenta il dott. Micaglio – perché il Dipartimento di Chirurgia è fondamentale all’interno di un ospedale e assumo questo ruolo in un momento di forte crescita dell’attività. Ginecologia, Otorinolaringoiatria e Oculistica continuano ad attestarsi su volumi di attività di assoluto rilievo, ma con l’arrivo del dott. Portale è cresciuta in modo significativo anche la Chirurgia Generale, non solo per numero di interventi ma anche per la loro complessità, con una particolare attenzione per la chirurgia oncologica. Anche la Chirurgia Senologica sta registrano una crescita significativa, grazie anche all’affiancamento della parte ricostruttiva in collaborazione con i Chirurghi plastici di riferimento. Su queste basi puntiamo a proseguire nel potenziamento delle attività, anche con il rilanciando della chirurgia urologica, in collaborazione con i colleghi di Bassano”.

Un percorso di crescita già avviato che può contare sul pieno sostegno della Direzione di Ulss 7 Pedemontana: “I risultati raggiunti dal polo chirurgico di Santorso negli ultimi due anni sono di grande rilievo – commenta il Direttore Generale Carlo Bramezza – e questo ci sprona ulteriormente a proseguire su questa strada, sostenendo lo sviluppo dell’attività chirurgica a Santorso anche con nuove tecnologie e rinforzi nel personale. Sottolineo inoltre lo spirito con cui sta avvenendo questa crescita, nell’ottica di un’unica azienda integrata, dunque in sinergia con le competenze e le risorse degli altri ospedali, in particolare di quello di Bassano. Il dott. Micaglio in questi due anni alla guida dell’Ortopedia ha ottenuto risultati importanti, sono certo che saprà ottenerli anche coordinando l’attività di tutto il Dipartimento”.