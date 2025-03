Ulss 7, assunzione in blocco a tempo indeterminato per 113 nuovi infermieri

Con un unico provvedimento, firmato la scorsa settimana, il direttore generale dell’Ulss 7 Pedemontana ha definitivo l’assunzione in blocco – a tempo indeterminato – di 113 infermieri, ovvero tutti quelli presenti nella nuova graduatoria che si era resa disponibile a seguito del recente concorso indetto da Azienda Zero.

Più in dettaglio, per 45 di loro si tratta di professionisti già presenti in Ulss 7 con un contratto a tempo determinato, che vedono così consolidata la loro posizione con il passaggio ad un contratto a tempo indeterminato. Accanto a loro, sono attesi 68 nuovi ingressi: un numero significativo grazie al quale l’azienda socio-sanitaria confida di compensare il fisiologico turnover e potenziare la dotazione di personale infermieristico nei diversi ambiti.

I nuovi infermieri, infatti, troveranno collocazione sia nei tre ospedali di Bassano, Santorso e Asiago, sia nei servizi territoriali, per quanto riguarda questi ultimi con una particolare attenzione alle future Case della Comunità.

Già questa settimana l’azienda contatterà gli infermieri in graduatoria, che una volta espletate le formalità potranno prendere servizio in tempi rapidi, indicativamente entro un mese. Contestualmente, ha stabilito l’assunzione anche di 12 operatori socio-sanitari, che saranno destinati in particolare agli ospedali di comunità in fase di realizzazione.

“Con questo provvedimento – sottolinea il dg Carlo Bramezza – innanzitutto dimostriamo concretamente come sia massimo l’impegno dell’azienda a potenziare gli organici, non solo per quanto riguarda i medici ma anche per il personale del comparto. Allo stesso modo dimostriamo di essere attrattivi, perché oggi non è scontato avere a disposizione così tanti candidati. Il primo obiettivo di questa maxi assunzione è naturalmente rafforzare la nostra organizzazione interna, rendendo anche meno gravoso l’impegno per il nostro personale che potrà così contare, in molti reparti e servizi, su dei rinforzi. Allo stesso tempo però ci stiamo preparando, anche sul piano organizzativo, alla rivoluzione rappresentata dai progetti Pnrr: questi innesti di personale dimostrano che quando le nuove strutture saranno pronte, saremo pronti anche noi”.

Tra gli infermieri neo-assunti, la maggior parte sono neolaureati: “Siamo felici di poter inserire nei nostri organici molti giovani che portano sempre tanto entusiasmo e motivazione – commenta ancora Bramezza -. Molti di loro provengono dalla sede universitaria di Schio, che rappresenta un polo di formazione fondamentale per la nostra azienda, mentre altri dopo avere studiato in altre sedi hanno scelto di lavorare da noi, spesso perché residenti nel nostro territorio. Sono solo all’inizio della loro carriera ma scopriranno presto che nella nostra Ulss 7 possono avere grandi opportunità di continuare a imparare e di crescere professionalmente”.