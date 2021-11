Raccolta rifiuti porta a porta, disagi nei comuni altovicentini per lo sciopero nazionale

Si prospetta, con una battuta, un possibile “sporco” lunedì per alcuni comuni altovicentini, a causa di uno sciopero nazionale del settore che limiterà il servizio di raccolta rifiuti gestito dall’azienda compartecipata Ava – Alto Vicentino Ambiente – nel caso di adesione da parte del personale operativo del consorzio.

La data di astensione dal lavoro degli operatori ai servizi ambientali è fissata per lunedì 8 novembre ed è stata indetta in tutta Italia dai sindacati Fp-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel. Nel calendario del servizio di raccolta sono interessati in particolare alcuni paesi dell’area nord del bacino gestito da Ava, gravitanti nella Valle dell’Astico e altri dell’area altovicentina.

Si tratta nel dettaglio di Caltrano, Lastebasse, Valdastico, Pedemonte, Piovene Rocchette, Santorso e Sarcedo. “Alto Vicentino Ambiente informa i propri utenti che non potrà essere garantito il consueto servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti nei comuni sopracitati – spiega una nota diffusa stamattina -. Il servizio di raccolta rifiuti potrebbe dunque subire limitazioni: in caso di mancata raccolta entro le ore 12.30 di lunedì l’azienda fornitrice del servizio invita gli utenti a ritirare i rifiuti e a esporli in altra giornata, secondo il normale

calendario di raccolta “porta a porta” del secco e della carta”.

Per i dettagli relativi al proprio Comune è possibile consultare la sezione news del sito internet www.altovicentinoambiente.it, chiamare il Numero Verde 800.189.777 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13). Ecco in calce la scheda informativa riservata alle utenze con il calendario preciso delle date di raccolta dei rifiuti.

Raccolta CARTA:

SANTORSO: lunedì 22/11/2021

Raccolta SECCO:

CALTRANO: lunedì 15/11/2021

LASTEBASSE: lunedì 15/11/2021

PEDEMONTE: lunedì 15/11/2021

PIOVENE ROCCHETTE.: lunedì 15/11/2021

SARCEDO: lunedì 15/11/2021

VALDASTICO: lunedì 15/11/2021