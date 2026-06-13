Scivola sul sentiero del Summano, paura per un’escursionista: interviene il Soccorso Alpino

L’allarme è scattato attorno alle 9.40, quando la Centrale del Suem ha attivato il Soccorso alpino di Schio per soccorrere un’escursionista di 71 anni, residente a Zanè, scivolata mentre stava percorrendo il tracciato in discesa verso San Rocco. La donna è ruzzolata per una decina di metri lungo il pendio, riportando un sospetto trauma alla spalla, contusioni diffuse e dolori alla schiena. Una squadra di soccorritori ha raggiunto in breve tempo Prà Minore, dove ad attenderli c’era uno dei compagni di escursione della donna. Da lì, i tecnici hanno proseguito a piedi, individuando l’infortunata in circa un quarto d’ora.

Nel frattempo, sempre a Prà Minore, sono atterrati l’elicottero di Verona Emergenza con l’equipe medica e il tecnico di elisoccorso, guidati sul posto da un soccorritore. Dopo le prime cure sul posto, la 71enne è stata immobilizzata e caricata in barella, quindi trasportata fino al punto di imbarco. L’elicottero è poi decollato in direzione dell’ospedale di Santorso per gli accertamenti e le cure del caso. Un intervento rapido e coordinato che conferma, ancora una volta, l’efficacia della macchina dei soccorsi in ambiente montano, fondamentale in un’area molto frequentata da escursionisti, soprattutto nella stagione estiva.

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