Si è spento l’ingegner Vergeat. Progettò via Maestri del Lavoro

Si è spento nei giorni scorsi all’età di 74 anni l’ingegner Franco Vergeat, protagonista cruciale dello sviluppo urbanistico ed infrastrutturale di Schio negli ultimi 30 anni.

Vergeat se ne è andato a seguito di una malattia che perdurava da tanti anni. Laureato a Padova in ingegneria civile, ha lavorato per tutta la vita nel settore delle infrastrutture. Noto a Schio per aver contribuito alla realizzazione di via dell’Artigianato e in seguito via Maestri del Lavoro, opere che hanno rivoluzionato la viabilità della vastissima zona industriale scledense.

Lascia la moglie Renata e il figlio Giovanni. I funerali saranno realizzati in forma strettamente privata, come previsto dalle attuali disposizioni per il contenimento del CoVid-19.