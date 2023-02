Smog: dopo Vicenza, livello di allerta rosso anche a Schio. Stop anche ai veicoli commerciali diesel Euro 5

Come a Vicenza (dove almeno fino a venerdì 24 febbraio resta confermato il livello rosso ), anche nel Comune di Schio da domani 23 febbraio scatta il livello di allerta “rosso” per la concentrazione di polveri sottili nell’aria . La comunicazione è arrivata agli uffici comunali da parte di Arpav, che dalla centralina di via Vecellio ha rilevato e previsto un superamento della concentrazione del valore giornaliero di 50 µg/m3 di Pm10 per 10 giorni consecutivi.

Come previsto, dunque, entrano in vigore nuove disposizioni anti smog in base a quanto previsto dall’Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano.