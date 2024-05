Strappa la borsa a una pensionata e fugge a piedi ma viene bloccato da un passante

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ stato denunciato a piede libero per furto con strappo l’autore del fastidioso atto illecito ai danni di una persona anziana avvenuto nei giorni scorsi, e risolto fortunatamente per la vittima – una pensionata residente a Schio – senza patire delle conseguenze sul piano fisico e con la restituzione della refurtiva.

Tutto ciò grazie non solo ai Carabinieri della compagnia locale dell’Arma, ma anche in prima istanza di un cittadino che si è adoperato per fermare il ladruncolo, di fatto consegnandolo ai militari. L’episodio, che risale a giovedì della scorsa settimana, è stato reso noto oggi nel corso della mattinata, dando notizia che l’autore del reato ascritto è un 27enne del posto.

Teatro dello scippo era stato vicolo della Giasara, in pieno centro storico della città dove in quel momento si trovavano parecchi passanti. Uno tra questi, trovatosi per puro caso di fronte ad una scena imprevista scena in cui il giovane strappava con violenza la borsa da donna dalle mani dell’anziana, anziché voltarsi dall’altra parte, si è subito posto alle calcagna dello sconosciuto riuscendo a bloccarlo, mentre altre persone si sinceravano delle condizioni di salute della donna e allertavano il 112.

La borsetta sottratta alla vittima dello scippo è stata riconsegnata alla legittima proprietaria che ha avuto modo quindi di tornare in possesso del denaro contante e dei documenti di identità altrimenti “persi”. Per l’autore del furto, che allo stato attuale non risulterebbe gravato da altri precedenti analoghi e identificato in caserma di va Maraschin nel 27enne scledense, è scattata, inevitabile, la denuncia in stato di libertà alla Procura di Vicenza per l’ipotesi di reato di furto con strappo.