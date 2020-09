Tentò di lanciarsi dal 3° piano per sfuggire agli agenti. Che lo afferrarono “per un pelo”

Nel bilancio di 5 mesi di interventi e di servizi straordinari della polizia locale Alto Vicentino per conto del Comune di Schio, spicca un fatto di cronaca avvenuto lo scorso 25 giugno: il salvataggio di un giovane richiedente asilo, destinato altrimenti a sfracellarsi al suolo. Il ragazzo, di 23 anni, dopo aver minacciato una coppia di agenti brandendo un coltello si era lanciato fuori da una finestra dal terzo piano di un condominio. Era in preda a uno stato confusionale, l’equipaggio della locale infatti era intervenuto su disposizioni dell’autorità sanitaria.

Solo la prontezza di riflessi del personale di pubblica sicurezza, solo poco prima minacciato, gli ha consentito di sopravvivere al salto nel vuoto: un agente è riuscito ad afferrarlo appena in tempo per i vestiti, per poi issarlo e metterlo al sicuro con l’ausilio dei colleghi. In seguito, il giovane di nazionalità nigeriana è stato trasportato all’ospedale di Santorso, dove è stato sedato e accolto in reparto psichiatria, per ricevere le dovute cure.

Un salvataggio tutt’altro che facile quello portato a termine con fatica dall’equipaggio sclendense, vista la riluttanza prima e poi la resistenza dimostrata dal disperato 23enne, fuori di senno alla vista delle forze dell’ordine. Gli agenti si erano recati nell’appartamento gestito da un’associazione Onlus locale per eseguire un accertamento di natura sanitaria, in seguito alla segnalazione di atti di violenza che lo stesso soggetto aveva compiuto in precedenza, divenendo di fatto fuori controllo e quindi un pericolo per sè e per gli altri ospiti della struttura.

Si tratta solo dell’episodio più eclatante tra i vari interventi in ambito di sanità pubblica nell’Altovicentino. E’ stato reso noro solo in queste ore, documentato da immagini riprese dall’esterno da un privato cittadino, nel corso del rendiconto dell’attività degli ultimi mesi. Come da norme regionali, infatti, la polizia locale è tenuta ad eseguire azioni note ai più come A.S.O. e T.S.O., vale a dire rispettivamente accertamenti o trattamenti sanitari obbligatori. Come spiega in una nota il comandante Giovanni Scarpellini, dal 1 aprile in poi solo a Schio “sono state impegnate ben 113,25 ore di servizio, con un incremento di oltre il 60% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, dove si erano attestate a 70,25″.

Dalla presenza sul territorio delle pattuglie sono emerse situazioni delicate oltre a quella descritta, acuite dal periodo di lockdown e convivenza forzata. Liti in ambito familiare e tra vicini di casa, spesso esasperate dalla convivenza forzata e dalle tensioni accumulate nelle settimane di clausura. Oltre ai provvedimenti di natura sanitaria, il consorzio di polizia Alto Vicentino ha provveduto a occuparsi di due casi di pazienti responsabili di minacce aggravate, posti sotto libertà vigilata, con successivi riscontri positivi. In altre parole, nessuno si è fatto del male.