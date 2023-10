Anziano scivola sul pendio nel bosco. Recuperato in barella dai vigili del fuoco

Stava passeggiando nel verde e nel silenzio delle colline di Torrebelvicino l’anziano di 79 anni e del posto soccorso nel primo pomeriggio di oggi dai vigili del fuoco di Schio, che dopo la richiesta di soccorso al 118 hanno raggiunto il pensionato infortunatosi seriamente nei pressi di via Verdi.

Pochi minuti prima, intorno alle 13.30, il vicentino quasi ottantenne aveva deciso di fare una camminata nel bosco dopo aver pranzato, avventurandosi però su un terreno scosceso da cui è scivolato, cadendo malamente sul terreno.

Non è stato reso noto per ora quale tipologia di ferite o contusioni l’anziano turritano abbia riportato nello specifico, dopo la caduta, ma non riusciva a deambulare e si è quindi reso necessario trasportarlo per un tratto con la barella, dalla zona boschiva fino alla strada. Il supporto sanitario è stato calato in un’area piana con il “passeggero”, per poi muovere verso la via vicina.

Qui, ad attendere la squadra di vigili del fuoco e l’infortunato, c’era un’ambulanza del Suem pronta ad accogliere il ferito e trasportarlo in pronto soccorso all’ospedale di Santorso. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.