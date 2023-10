Scontro frontale tra due auto, una “schizza” nel fossato. Ferita un’automobilista

Collisione tra due automobili che marciavano in direzione opposta a Zugliano, precisamente in via Libertà, lungo la Sp67 e nelle vicinanze del cimitero cittadino. L’allarme al 118 con la richiesta di soccorsi urgenti è stato inoltrato poco prima delle 20 di lunedì sera, facendo poi convergere un’ambulanza del Suem di Santorso e una squadra di vigili del fuoco di Schio sullo scenario dell’incidente stradale.

L’intervento dei tecnici del 115 si è reso necessario in una prima fase per consentire a una delle due conducenti di uscire dall’abitacolo, in quanto rimasta incastrata sul posto di guida dopo il balzo nel fossato adiacente alla strada.

In seguito, dopo che la donna ferita è stata affidata al personale sanitario, per rimettere la via di comunicazione in sicurezza e riaprirla al traffico. Si tratterebbe di una 65enne che vive nell’Altovicentino, ma non si hanno ancora notizie precise al riguardo. L’altra persona coinvolta nello scontro darebbe un uomo di 48 anni, che ha subito prestato aiuto e chiesto l’intervento dei soccorsi, lui senza aver subito conseguenze fisiche dopo l’impatto.

L’automobilista soccorsa è stata trasportata nel polo medico Alto Vicentino per accertamenti medici approfonditi. Per ricostruire la dinamica dell’incidente e procedere all’attribuzione di responsabilità effettive in merito alla collisione di ieri sera si dovranno attendere gli esiti dei rilievi operati dalle forze dell’ordine, chiamate sul posto per il sopralluogo di rito. Presente una pattuglia dei Carabinieri.