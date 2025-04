Frontale sulla Sp46, automobilista incastrato all’interno di una 500. Due feriti

Violento schianto in serata a Torrebelvicino lungo la Sp46 all’altezza del ponte delle capre a Torrebelvicino: nel frontale fra due auto – un’utilitaria e una Bmw – avvenuto poco dopo le 20, ad avere la peggio è stata la persona a bordo di una Fiat 500, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, fra le lamiere. Portato in ospedale anche il conducente della Bmw, dolorante al torace.

Sul posto sono arrivati Suem, vigili del fuoco e polizia locale. L’uomo è stato portato in ospedale in codice verde e non è quindi in pericolo di vita. Disagi alla viabilità lungo la strada provinciale.

Notizia in aggiornamento