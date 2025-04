Grave malore durante la marcia: podista salvato dall’intervento della Croce Rossa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ha avuto dei risvolti drammatici ieri – 6 aprile – fra Bassano del Grappa e Marostica la “Marcia delle Acque“: uno dei partecipanti, un 57enne di Marostica, deve la vita al rapido intervento dei volontari della Croce Rossa che erano presenti all’arrivo con un’ambulanza e lo hanno assistito quando è stato colpito da un grave malore.

Il 57enne si è sentito male infatti in via Rivana: l’uomo stava partecipando insieme alla moglie quando si è accasciato a terra, sotto gli occhi di alcuni dei 3500 marciatori che hanno partecipato alla manifestazione non competitiva. Il fatto è avvenuto a poco meno di un chilometro dall’arrivo e l’allarme è scattato immediato: si è mossa subito l’ambulanza della Croce Rossa e i volontari hanno prestato all’uomo, in arresto cardiaco, le prime cure. Una volta rianimato, il 57enne è stato portato all’ospedale San Bassiano dove si trova ora ricoverato in terapia intensiva.