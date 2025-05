Investito un pedone: è grave. E’ stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale di Vicenza

Grave incidente stradale intorno alle 13,30 di oggi, mercoledì 28 maggio, lungo la Sp46 a Torrebelvicino: in gravi condizioni un pedone, travolto da un furgoncino.

Da una prima riscostruzione pare che l’uomo – F.R., 45enne di Schio dipendente di un’azienda di manutenzione del verde, sia sceso da un mezzo aziendale, fermo sul posto insieme ad un secondo mezzo, e abbia attraversato improvvisamente la carreggiata in via 29 aprile (all’altezza del civico 46) proprio mentre stava sopraggiungendo da Schio un Fiat Ducato, il cui guidatore non è riuscito ad evitare l’impatto. Alla guida del furgone, S. M. di anni 35 residente a Cittadella (Padova).

L’uomo ha sbattuto il volto contro lo specchietto retrovisore sinistro del furgone (che dalla violenza dell’impatto è stato divelto), riportando un grave trauma e una profonda ferita lacero-contusa al volto, nonchè un grave trauma toracico. L’uomo, che era cosciente ed agitato, è stato soccorso dai colleghi di lavoro e da alcuni residenti, poi sul posto sono arrivati un’ambulanza del Suem 118, partita dall’ospedale di Santorso, e l’elisoccorso di Verona Emergenza: si è reso necessario sedare e intubare il 45enne sul posto. Dopo tre quarti d’ora di cure sul posto, il ferito è stato trasportato in elicottero in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove ora si trova ricoverato nel reparto di rianimazione. Per i rilievi e la gestione del traffico sul posto hanno operato tre pattuglie della polizia locale Alto Vicentino, coordinate dal vice commissario Borgo e chiamate ora a ricostruire la dinamica e le responsabilità dell’incidente. La viabilità è stata ripristinata intorno alle ore 16.

