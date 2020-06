Schianto fra tre auto: due persone ferite

Alle 9.45 circa di oggi 7 giugno, due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute in via Rimenbranza a Torrebelvicino per il rilievo di un incidente stradale con feriti che ha coinvolto tre veicoli.

Una Volkswagen Golf condotta da un 28enne stava percorrendo via Rimenbranza con direzione Valli del Pasubio quando, per cause in corso di accertamento, ha invaso il corsia di marcia opposto, andando così ad urtare con la fiancata sinistra la ruota anteriore sinistra di una Toyota Rav 4, che stava viaggiando in direzione di Schio.

In seguito all’urto la Golf ha tamponato una Fiat Panda che precedeva nella stessa direzione di marcia. Quest’ultima è andata poi a colpire contro il muro a lato strada, per poi ruotare su se stessa di 180 gradi.

La Golf, dopo aver subito il distacco del pneumatico, ha ruotato anch’essa di 180 gradi e ha terminato la corsa urtando contro il guardrail della corsia di marcia opposta.

Conducente e passeggera della Panda son dovuti ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell’Ospedale Alto Vicentino di Santorso.