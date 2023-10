Tretto in festa: torna la Fiera dopo tre anni di stop, con i colori e i sapori della tradizione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Domenica 8 ottobre la frazione di San Rocco si fa “capitale” di tutto il Tretto di Schio, con l’atteso ritorno della Fiera del Ringraziamento dopo 3 anni di stop forzato per la pandemia Covid. Protagonisti per la fase ideativa e realizzativa dell’evento in giorno unico, che si terrà domenica 8 ottobre, sono Gruppo Alpini San Rocco e associazione Gruppo di Base Monte Novegno.

Si tratta dell’edizione n°26, quella della “ripartenza”, che si aprirà ufficialmente alle 9 del mattino con la Mostra Mercato. A venire esposti per l’occasione speciale saranno svariati prodotti di agricoltura e artigianato locale, in particolar modo quindi della montagna.

Subito dopo spazio alla tradizionale e solenne benedizione dei veicoli agricoli tanto cari alla popolazione di campagna e di montagna, con la possibilità di pranzare in loco grazie come sempre all’impegno dei volontari che rendono possibile la manifestazione al Tretto. Prime “prove” d’autunno, poi con la tipica marronata alpina ma a tornare a far sorridere e anche far ricordare e apprezzare le proprie origini tante altre proposte da scoprire.

Tra i “cult” del folklore locale riproposti, la cerimonia di premiazione del “Capusso d’oro del Tretto” – qui si è giunti alla 16esima edizione – per il miglior ortaggio coltivato a km zero, e anche la prova di abilità per gli esperti del lavoro con le motoseghe. Negli stand dedicati al mercato domenicale, sempre nella frazione di San Rocco, spazio anche per il libero scambio di sementi sia per l’orto che per il giardino.