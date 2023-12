Animali sbranati dai lupi in alta Valleogra. Allevatori in crisi

Tempi difficili per gli allevatori dell’alta Valleogra, costretti a fare i conti con le predazioni dei lupi, che in questi giorni lambiscono alcuni quartieri di Valli del Pasubio.

Alcuni giorni fa. ad essere presi di mira, erano stati degli asinelli in contrada Laita.

Lupi sono stati visti anche in altre contrade del paese e c’è chi, come i gestori dell’azienda agricola Grattanuvole, in via Pra, nel timore di nuove redazioni, si sono portati in stalla le pecore, che erano ancora al pascolo in zona Savena. “Abbiamo messo la doppia recinzione, la staccionata e la rete elettrificata. Basterà?! Riusciremo a proteggerle?” dicono i titolari.

In zona ogni settimana vengono trovate carcasse di caprioli o altri animali, poco lontano dalle abitazioni e il lupo è stato avvistato più volte.

“Pasubagria tutta – scrive in una nota l’associazione dei produttori agricoli di Valli – è vicina ai custodi e agli allevatori che in questi giorni hanno subito la straziante perdita dei loro animali a causa di un predatore che nel nostro ambiente non ha rivali ed è, senza mezzi termini, fuori controllo. La montagna muore assieme ai suoi animali sbranati, beffata ed accusata di non essere sufficientemente attenta alla loro protezione! Stringiamoci forte attorno a questo nostro mondo che, abbandonato, non gode di nessuna difesa da parte delle istituzioni”.