Era sparito da giorni, trovato morto in un bosco

Le ricerche erano scattate lo scorso 23 novembre. Questa mattina Veselin Miltenovic, cittadino serbo di 52 anni, è stato trovato morto in un bosco attiguo al Museo del Risorgimento.

Alle ricerche, mirate ed effettuate su impulso della Prefettura di Vicenza, stavano partecipando i vigili del fuoco e la Protezione Civile. Le operazioni di rintraccio sono state avviate in attuazione del Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, che diviene immediatamente operativo non appena ricevuta la notizia della denuncia di allontanamento.

Nel caso specifico, il piano di ricerca era stato attivato nove giorni a seguito della denuncia di scomparsa, presentata in Questura dalla moglie. Da allora le ricerche sono continuate senza sosta. L’uomo aveva detto alla moglie che voleva suicidarsi.

Per chi si trovasse in una situazione di difficoltà psicologica e per i loro familiari si ricorda che sono attivi 24 ore su 24 servizi di prevenzione e assistenza psicologica:

Servizio regionale – Progetto InOltre (800.334.343)

Fondazione Di Leo (800.168.768)

Telefono Amico (199.284.284)

Telefono Azzurro (1.96.96).