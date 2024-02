Dieci anni fa “l’ultima” grande nevicata sul Pasubio. Il ricordo per immagini

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La memoria storica di Piccole Dolomiti Sport non tradisce mai e, oltre a fornir puntualmente gli aggiornamenti sulle previsioni del meteo che riportiamo sulle pagine web virtuali di Eco Vicentino, ci regala un ricordo del passato recente, relativo alla grande nevicata dei primi di febbraio del 2014.

Cronologicamente l’ultima, a ben vedere, di una notevole consistenza, che arrivò a coprire tutte le vette delle Piccole Dolomiti e in generale della fascia prealpina, con accumuli di 6/7 metri di neve, andando a spulciare le stime di allora e osservando le immagini, sui rifugi montani in alta quota, anche a Cima Grappa.

Come riporta il post sulla pagina ufficiale di Piccole Dolomiti Sport, solo nel 2021 si poté poi assistere a una nevicata copiosa, per quanto ancora distante dai livelli di dieci anni, si per intensità che per accumuli residuali di ghiaccio poi i primavera. Lasciando così un pizzico di nostalgia, foto “agli occhi”, ai tanti appassionati dei paesaggi bianchi immacolati, come il nostro esperto di montagna Davide Deganello, amanti del freddo e dei monti invernali da assaporare e vivere in tutta la loro candida essenzialità.

In tempi nemmeno troppo lontani in cui, il tema ambientale legato mutamenti del clima, forse, non era ancora all’ordine del giorno delle agende della politica internazionale.