Secondo Comune commissariato nel 2024 nel Vicentino: si chiude l'”era” Gasparini

Un altro “Caronte” si appresta a traghettare un Comune del Vicentino fino al voto delle prossime elezioni amministrative, in programma 8-9 giugno 2024, in corrispondenza con le Europee. Dopo la decaduta del Consiglio Comunale di Altavilla tocca ora al paese di Salcedo “perdere” la propria amministrazione comunale e quindi anche l’assemblea, su ordinanza di scioglimento decida dalla Prefettura di Vicenza, trascorsi i termini di legge.

A lasciare suo malgrado la fascia tricolore è stato nelle scorse ore uno dei decani tra i primi cittadini della provincia, Giovanni Antonio Gasparini, sfiduciato dalla sua ex maggioranza dopo le dimissioni in blocco dei membri della giunta. Per ben 24 anni, in due “epoche”, ha seduto a capo delle diverse giunte che si sono susseguite. Sono 7 i consiglieri di Salcedo – a conti fatti tutti quelli cche sostenevano la civica dell’ex sindaco – che hanno presentato le loro dimissioni in data 30 gennaio, di fatto costringendo il prefetto Salvatore Caccamo a nominare un nuovo Commissario Prefettizio.

La scelta è ricaduta su una stretta collaboratrice del rappresentante dello Stato a Vicenza, la viceprefetto Renata Carletti. Sarà lei a gestire provvisoriamente gli affari ordinari nel paese e la macchina amministrativa dell’ente locale, traghettando per poco più di quattro mesi Salcedo alla prossime elezioni comunali. La figura nominata ieri non è affatto nuova a incarichi simili, già portati a termine in passato nel Veronese e sempre nel Vicentino. Farà lei dunque le veci dei tre organi rappresentativi, vale a dire Sindaco – Gasparini appunto -, Giunta – unico assessore in carica negli ultimi tempi era un esterno, Giuliana Brogliato -e Consiglio Comunale, in origine composto da dieci eletti, ruoli ora vacanti.

A Salcedo, paesino di collina di poco più di mille abitanti sulla Pedemontana, non si parla d’altro negli ultimi giorni, al primo giorno ufficiale senza Gasparini insignito della carica di sindaco dal gennaio del 2009 ininterrottamente. Nuovamente eleggibile, peraltro, con le nuove norme, nonostante i tre mandati alle spalle: sotto i 5 mila residenti sono decaduti i limiti di mandati. L’ultimo dei quali interrotto come si evince ora bruscamente prima della scadenza naturale dei termini. Indossò la fascia tricolore per la prima volta a 47 anni, il 23 aprile del 1995.

Sommando gli altri 9 anni di “reggenza” dal 1995 al 2004, l’oggi ex sindaco della civica si è accomodato sulla poltrona di primo cittadino quasi 24 anni complessivi. Unico lustro in cui Gasparini, oggi 77enne, non rivestiva formalmente la prima carica per importanza a Sarcedo, tra il 2004 e il 2009 quando fu Michele Carli sindaco. Sempre lui, fino a qualche mese fa, era suo vice, prima di dimettersi. Il preludio alla tempesta a cui si è assistito a fine gennaio.