Disagi per il maltempo nel Vicentino: oltre 50 gli interventi dei vigili del fuoco

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Piogge incessanti e forti raffiche di vento hanno messo in difficoltà gran parte della provincia di Vicenza nella giornata di ieri, mercoledì 1° luglio.

Dalle ore 11, sono arrivate alla sala operativa del 115 provinciale numerose richieste di aiuto. In poche ore sono stati gestiti più di 50 interventi di varia natura legati direttamente al maltempo. Tra le situazioni più frequenti: alberi e rami caduti sulla viabilità, coperture divelte dal vento, allagamenti e infiltrazioni d’acqua in abitazioni. Il lavoro delle squadre è proseguito per tutta la giornata e continua tutt’ora per mettere in sicurezza le aree interessate e ripristinare la viabilità dove possibile.

La situazione in Veneto

La violenta ondata di maltempo è poi proseguita, interessando tutto il Veneto nella notte fra l’1 e il 2 luglio, causando numerosi disagi sul territorio.

Le squadre dei Vigili del Fuoco di tutti i Comando Provinciali sono state impegnate dalle ore 18 di ieri in oltre 390 interventi distribuiti sulle diverse province: quella più colpita è stata Venezia (115 interventi), seguita da Treviso (105), Vicenza (64), Padova (50), Rovigo (37), Verona (21) e Belluno (10 interventi). La maggior parte delle richieste ha riguardato il taglio e la rimozione di rami e alberi pericolanti, oltre alla messa in sicurezza di pali pericolanti a seguito delle forti raffiche di vento. Le squadre sono tuttora operative sul territorio per far fronte alle ulteriori richieste di soccorso ancora in corso.

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