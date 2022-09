La Festa Contadina di Valli torna a salutare l’autunno per un fine settimana di festa

La tradizione si rinnova a Valli del Pasubio, tornando a festeggiare l’arrivo della stagione autunnale con la Festa Contadina che riporta per così dire d’attualità la storia rurale dei secoli scorsi adattandola ai tempi moderni. Tra prodotti tipici, mestieri di una volta, musica e tanta gastronomia delizia pure per i palati di valligiani e visitatori.

Dopo la versione ridotta per cause di forza maggiore del 2020 e lo spazio lasciato giusto un anno fa all’apprezzata rassegna “Valli 400”, torna in tutto il suo splendore abbinato al folklore la manifestazione inaugurata con il nuovo millennio e che raggiunge la sua 20ª edizione. Sabato e domenica sarà dunque al via grande Festa che porta con sé una vera e propria fiera dell’agricoltura montana organizzata di concerto tra le associazioni del territorio tra cui PasubAgria, la Pro Loco e il Comune di Valli.

Sabato dalle ore 16 si riscaldano i motori con la sfilata dei mezzi agricoli, a seguire nel piazzale dei Caduti a fianco della sede municipale, “zughi de sti ani” per bimbi e ragazzi, cibi e bevande con “agri street food”, mercato dei prodotti agricoli di montagna e alle ore 20 rock’n’roll con il concerto live degli “Slap Back”. Domenica dalle ore 9 si replica con esposizione di attrezzature e mezzi per lavori agricoli forestali, aperitivo con “agri street food”, musica con Dj Pedro e mercato dei prodotti agricoli di montagna. Contestualmente presso il piazzale delle scuole si terrà la mostra micologica, il mercatino dell’artigianato e non potevano mancare per il pranzo gli gnocchi preparati dalla Pro Loco.

Sempre a cura della Pro Loco l’apertura straordinaria, sabato pomeriggio e domenica tutto il giorno, del Museo degli Antichi Mestieri presso il Teatro San Sebastiano e la domenica mattina dalle 9 alle 12.30 della Segheria alla Veneziana che si trova lungo la rinomata Via dell’Acqua a pochi passi dal centro del paese. Nella giornata di domenica l’invito è anche culinario, per invitare i presenti a “far tappa” allo stand gastronomico con gli gnocchi come piatto forte e piatto tipico insieme nella tensostruttura di fronte alle scuole comunali.

“Finalmente – ha esordito Alessandro Galasso, consigliere con delega all’agricoltura del Comune di Valli del Pasubio – la fiera dell’agricoltura montana ritorna tra le vie del centro di Valli del Pasubio. La Festa Contadina sarà anche la manifestazione che chiuderà la positiva esperienza del mercato locale dei prodotti agricoli, alimentari e di allevamento che è stato allestito tutte le domeniche a partire da agosto”.

Ulteriori informazioni si possono reperire sui principali social network digitando “Festa Contadina 2022” oppure collegandosi al portale dedicato (clicca).