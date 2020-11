Punto tamponi all’ambulatorio prelievi. Già attivo grazie a Comune, medici e Ulss

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nuovo servizio già avviato a Valli del Pasubio, che può contare da alcuni giorni di un unico punto tamponi cittadino grazie al patto tra Comune, medici di base attivi in paese e Ulss 7 Pedemontana. E’ stato infatti allestito un gazebo all’esterno dell’ambulatorio prelievi, dove gli utenti si possono recare per sottoporsi al test rapido per la ricerca del Covid-19, previa prescrizione del medico curante.

Due i medici di famiglia che si alterneranno nella presenza sul posto – il dott. Tessaro e il dott. Traverso – fornendo così una prestazione a “km zero” per la cittadinanza del centro urbano di Valli le frazioni di Staro e Sant’Antonio più distanziate dai centri per i tamponi dell’Ulss 7 a Schio e all’ospedale di Santorso.

Questa misura, infatti, permetterà anche di snellire le lunghe attese nei due poli sopracitati di riferimento per l’Altovicentino. Dove si sono verificate criticità tra la fine di ottobre e la prima decade di novembre. Così come avvenuto in alcuni altri comuni della zona, la “mano tesa” dalle singole comunità e amministrazioni locali permetterà di decongestionare in maniera sensibile l’afflusso di persone alle prese con il rischio di contagio. “In questo momento di emergenza e di pressione sulle strutture sanitarie – commenta l’assessore al Sociale Fabiola Pozzer – l’attivazione di nuovi servizi per i cittadini sono di fondamentale importanza. L’amministrazione oltre ad essersi impegnata economicamente per sostenere i costi amministrativi del servizio, ringrazia sia i medici che hanno aderito che le associazioni di volontariato che hanno curato l’allestimento dell’area”.

L’accesso al punto tamponi che si trova in via Brandellaro è riservato ai pazienti in possesso di prescrizione del proprio medico di famiglia, dopo la valutazione della sintomatologia o la necessità di verificare l’eventuale infezioni in caso di contatti stretti di una persona già positiva al virus. Il servizio prevede la presenza di un medico, di un incaricato della parte amministrativa e della sanificazione dell’area e delle attrezzature utilizzate. Trattandosi di tampone rapido l’esito viene rilasciato in circa 20 minuti. In caso di positività il medico prescrive immediatamente l’esecuzione del tampone molecolare di conferma, da eseguire a Schio o Santorso. Gli orari di svolgimento del servizio:

Dott. Traverso Gianluca

● Martedì dalle ore 12 alle ore 13

● Giovedì dalle ore 12 alle ore 13

● Venerdì dalle ore 14 alle ore 15

Dott. Tessaro Luigi

● Lunedì dalle ore 15 alle ore 16

● Giovedì dalle ore 10 alle ore 11

● Venerdì dalle ore 16 alle ore 17