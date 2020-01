Una casa a disposizione di famiglie in difficoltà: pronto un appartamento comunale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ pronto e utilizzabile da ormai un mese il nuovo appartamento di proprietà del comune di Valli del Pasubio, destinato ad accogliere famiglie in estrema difficoltà in in situazioni d’emergenza. L’unità abitativa si trova in contrà Pieriboni, ed è stato acquisito dall’ente locale grazie a una recente donazione. In seguito sono stati approntati alcuni lavori di natura elettrica e idraulica, del costo di circa 3 mila euro, step conclusivo di adeguamento alle norme prima per di rendere confortevole e funzionale l’alloggio temporaneo.

Disponibile quindi in caso di necessità dallo scorso 4 dicembre 2019, per singole persone o nuclei famigliari. La tinteggiatura delle pareti interne e l’installazione di mobili domestici gli ultimi ritocchi che il comune altovicentino ha portato a termine nei mesi scorsi prima di concedere il “via libera” per il pieno utilizzo. Nei casi specifici che rispondono ad alcuni criteri, con valutazione finale a carico della giunta comunale, sulla base delle indicazione dell’assistete sociale, e per durata massima di 6 mesi (salvo proroghe).

“Ci sono persone nel nostro territorio che si trovano in situazioni di particolare disagio – spiega l’assessore Fabiola Pozzer -, con l’assistente sociale Clara Marchesini ne seguiamo e monitoriamo diverse. Adesso abbiamo a disposizione un ulteriore strumento che ci permette di dare risposta ai casi più critici. La sistemazione provvisoria in questo nuovo alloggio costituisce una misura straordinaria. Siamo soddisfatti di poter offrire questo importante servizio – conclude Pozzer – e ringraziamo gli uffici comunali per il tanto lavoro fatto al fine di rendere disponibile l’appartamento”.