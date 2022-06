Simbolo anarchico sul bivacco nel Pasubio, vandali sul Monte Sacro

Una A rossa cerchiata, il simbolo più famoso del movimento anarchico, ha “sfregiato” il bivacco invernale Marzotto-Scacchi, sul Monte Pasubio.

A denunciare l’atto vandalico è Renato Leonardi, gestore di Rifugio Papa, incredulo di tanta insensata maleducazione.

“Posso anche passare sopra al fatto che qualcuno, spinto da non so quale necessità, rompa un lucchetto e entri in una proprietà altrui – spiega – ma non capisco perché questo qualcuno dopo aver utilizzato le nostre coperte pulite si senta anche in dovere di vandalizzare quello che ha appena utilizzato”.

Un gesto vandalico, che costringe tra l’altro ad un intervento di pulizia e riordino in un posto dove già l’acqua scarseggia, mentre abbonda il lavoro legato alla stagione turistica.

“Il Bivacco Invernale Marzotto-Sacchi, così come il Rifugio Papa, sono di proprietà del CAI di Schio – sottolinea Leonardi – Il bivacco è appunto invernale ed è aperto quando il rifugio è chiuso, negli altri periodi, da contratto, è a nostro servizio ed è utilizzato in caso di necessità da chi ci dà una mano nei fine settimana. Non c’era ragione di compiere un gesto così brutto. Non me la sento di dire cosa penso, ma è facile immaginare quanto io e chi è qui con me siamo indignati per questo gesto”.

Indignazione condivisa anche nei social, dove in molti hanno voluto condividere lo sdegno per l’atto di qualche vandalo, che oltre ad essersi messo in luce per la maleducazione costringe altri a dover impiegare tempo per ripristinare un’area che andrebbe rispettata per la sua storia e per l’enorme numero di giovani vite perse durante la guerra.