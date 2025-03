Un progetto rivolto a persone con disabilità passa per i fondi Pnrr e per tre serate

Sono in arrivo fondi europei per un totale di 715 mila euro per portare a termine il progetto “Eserciti-AMO la VITA!“, piano condiviso tra più realtà del territorio locale altovicentino per la realizzazione di percorsi di autonomia per persone con disabilità.

Iniziativa che gode del finanziamento Pnrr dove si ha avuto accesso al contributo attraverso l’Ambito Territoriale Sociale ATS Ven_04, che comprende 32 Comuni, inclusi 8 associati nell’Unione Montana Alto Astico, per una popolazione di circa 181.296 abitanti. Capofila il Comune di Thiene.

“Il progetto Eserciti-AMO la VITA! – spiega Anna Maria Savio, assessora alle Politiche Sociali – si inserisce in un contesto sociale già ben consolidato sul territorio e ha l’obiettivo di offrire servizi per l’inclusione sociale, lavorativa e abitativa avvalendosi di una struttura diffusa. I fondi Pnrr ottenuti ammontano a 715 mila euro e, nello specifico, sono destinati a coprire servizi per un importo pari a 315 mila euro e per la restante somma di 400 mila euro a finanziare la ristrutturazione dell’immobile dell’area ex Comboniani, dove saranno realizzati appartamenti per il co-housing con dotazione e tecnologia domotica per persone con disabilità“.

All’interno della progettualità inclusiva di Eserciti-AMO la vita! vengono proposte tre serate di sensibilizzazione e approfondimento con Luciano Pasqualotto, pedagogista docente all’Università di Verona, sul tema “Il progetto di vita della persona con disabilità. Una responsabilità condivisa” rivolte ai cittadini, familiari, enti terzo settore, dirigenti e docenti istituti scolastici, amministratori locali, professionisti dei servizi sociali, socio-sanitari e del mondo del lavoro dell’Altovicentino. Le serate sono proposte, tutte con inizio alle ore 20.30 e ingresso libero, lunedì 31 marzo nella Sala Affreschi di Palazzo Toaldi Capra in via Pasubio 52 a Schio, lunedì 7 aprile nella Sala conferenze della Biblioteca comunale in Piazza egli Alpini a Piovene Rocchette, mercoledì 7 maggio nella Sala Zagoretta – Centro polifunzionale Zagorà in via G. Marconi 27 a Zugliano. L’obiettivo è promuovere un percorso di consapevolezza rispetto al progetto di vita per le persone con disabilità. Il progetto Eserciti-AMO la VITA!, spazia sui temi dell’autonomia abitativa e dello sviluppo delle proprie competenze lavorative, con l’acquisizione di competenze digitali e l’utilizzo di strumenti e tecnologie digitali assistite e a distanza.

“Con questo ricco e variegato progetto – conclude Anna Maria Savio – l’ATS mette in campo numerose tipologie di intervento grazie anche al supporto di una rete pubblico-privata. Si intende sensibilizzare la popolazione sui diritti delle persone con disabilità, favorire la crescita di una cultura inclusiva, attraverso la valorizzazione delle iniziative esistenti, e promuovere l’integrazione delle politiche sociali, socio-sanitarie, lavorative e per l’abitare delle persone con disabilità anche attraverso l’attivazione di ulteriori supporti e iniziative che integrino i percorsi avviati“.

Comuni ATS, Ulss 7 Pedemontana, Veneto Lavoro e reti del Terzo Settore (per es. per i tirocini di inserimento-reinserimento lavorativo) costituiscono la rete di Eserciti-AMO la VITA! Per ulteriori informazioni sulle serate di sensibilizzazione o sul progetto, è possibile contattare il cellulare 370/3224381 o scrivere alla mail: pnrr@comunita-servizi.it.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.