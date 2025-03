Alla Piccola Liegi delle Bregonze vincono il sole, lo spettacolo e lo junior Fedrizzi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un ex allievo campione tricolore che, se non può ottemperare al celebre detto “l’allievo supera il maestro”, si fregia di mettersi alle spalle intanto tutti i rivali della classe Juniores, dopo il recente approdo nelle nuova categoria. E’ la prima vittoria da junior di Brandon Fedrizzi, prospetto del ciclismo azzurro che viene da Bolzano in Alto Adige, che ricorderà a lungo il traguardo si Zugliano e i tanti vicentini in festa intorno ad applaudirlo prima e dopo la linea del traguardo. Magari un domani, chi lo sa, da ciclista professionista riguardando le foto che lo ritraggono con le braccia al cielo sopra le Bregonze, colline nostrane che gli hanno portato bene.

E’ sua la terza edizione della Piccola Liegi delle Bregonze-Casa Enrico, tramutando in oro lo strappo della salita finale di 600 metri con l’11% di picco di dislivello.

Così come, la domenica della gara dopo tre giorni di pioggia a catinelle, ha portato gloria alla corsa pure il meteo che si è “aperto” proprio in corrispondenza del via alla gara dal centro storico di Thiene. Facendo sudare la vittoria al giovane altoatesino e a tutti gli altri atleti in gara ieri per 119,5 km tracciati su 11 territori dell’Altovicentino. Con i “muri” delle Bregonze veri protagonisti nel finale di gara.

L’arrivo in via Maso a Zugliano, con ospitalità offerta del centro diurno “Casa Enrico” e della Fattoria Sociale “La Costa”, è stata una festa per tutti. Non solo per i piazzati. Per i migliori una media che ha sfiorato i 41 km orari nei quasi 120 km di gara, con prima parte svolta su circuito pianeggiante ripetuto cinque volte prima di tuffarsi su e giù per i paesaggi verdi e ondulati delle Bregonze. La corsa giovanile nazionale, come da previsioni, è durata circa 3 ore. Brandon Fedrizzi è arrivato al traguardo da solo, lasciando alle sue spalle un sestetto. Nell’albo d’oro della manifestazione succede a un altro rappresentante del Trentino Alto Adige, Elia Andreaus.

Ecco l’ordine di arrivo:

1° posto Brandon Fedrizzi(Petrucci Assali Stefen Makro). Tempo 2 ore, 55′ e 01”

2° Francesco Baruzzi(Aspiratori Otelli Alchem CWC) +3”

3° Matteo Turconi(Bustese Olonia) +3”

4° Matej Yakovlev(Paix Ebre) +3”

5° Lorenzo Campagnolo(Borgo Molino Vigna Fiorita) +3”

6° Flip Novak(Ciclistica Trevigliese) +3”

7° Luciano Gaggioli(Polisportiva Monsummanese) +3”

8° Mattia Proietti Gagliardoni(Team Franco Ballerini)+11”

9° Massimo Savoldini(S.C.Romanese) +3”

10° Michele Pascarella(Team Franco Ballerini)+16”