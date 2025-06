Giro d’Italia: vince Simon Yates. A Kooij l’ultima tappa

L'inglese Team Visma – Lease a Bike che è stato protagonista di una scalata da record sul Colle delle Finestre, ieri si è goduto la passerella della corsa rosa per le strade di Roma ufficializzando il primo posto nella generale. A completare il podio Del Toro (UAE Team Emirates) e Carapaz (EF Education-EasyPost). A vincere l’ultima tappa è però Kooij, in volata su Groves e Moschetti.

La ventunesima e ultima tappa del Giro d’Italia di quest'anno ha portato la carovana rosa a percorrere le strade di Roma in una passerella di 143 km, dai Fori Imperiali al Circo Massimo, preceduta da un passaggio anche nella Città del Vaticano in onore sia del Giubileo che del compianto Papa Francesco, oltre che del nuovo Pontefice Leone XIV, presente per benedire i corridori.

Il percorso del Giro d’Italia numero 108 è stato quasi del tutto pianeggiante. La tappa si è risolta in volata, con Olav Kooij (Team Visma-Lease a Bike) che è riuscito ad avere la meglio di tutti i rivali. Trascinato da un commovente van Aert, l’olandese batte infatti Groves (Alpecin-Deceuninck) nello sprint, mentre chiude terzo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team). Quarto al traguardo è invece Mads Pedersen (Lidl-Trek), proprietario della maglia ciclamino.

A festeggiare a Roma è stato soprattutto Simon Yates (Team Visma-Lease a Bike), vincitore per la prima volta in carriera del Giro d’Italia. Per l’inglese la passerella romana in maglia rosa, con Isaac Del Toro (UAE Team Emirates) e Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) a completare il podio finale nella generale, rispettivamente a +3’56” e +4’43”. L’Italia si prende il quinto e il sesto posto della Top 10 con Damiano Caruso (Bahrain Victorious) e Giulio Pellizzari (Red Bull – Bora – Hansgrohe), oltre che la maglia azzurra con Lorenzo Fortunato (Team Astana Xds). La maglia bianca è invece di Isaac Del Toro, miglior giovane di questa edizione.

Al passaggio nello Stato della Città del Vaticano i corridori del Giro si sono fermati davanti a Papa Leone XIV, che li stava attendendo alle porte del Vaticano in occasione dell'ultima tappa della Corsa Rosa. “Siete un modello per i giovani del mondo” ha detto il Pontefice con un breve discorso a braccio in italiano che, poi, ha tradotto anche in inglese. Poi il patron di Rcs, Urbano Cairo, gli ha consegnato una maglia rosa. Era accompagnato dal direttore generale di Rcs Sport, Paolo Bellino e dal direttore della corsa Mauro Vegni. Leone XIV ha poi accolto una delegazione di ciclisti, formata da Simon Yates, Isaac Del Toro, Mads Pedersen e Lorenzo Fortunato.