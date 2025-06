Atletica, agli assoluti societari brillano i team Av Brazzale dopo i podi in “quota” Under 23

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il picco più alto tra i risultati del week end di metà giugno dedicato all’atletica leggera lo conquistano le ragazze dell’Av Brazzale, salite sul podio per portare la medaglia di bronzo agli assoluti di società disputati a Brescia, inanellando ottime prestazioni e piazzamenti. E non da meno sono stati, pur se su livello inferiore, i loro compagni di squadra della versione al maschile di Atletica Vicentina: vincendo la kermesse si sono guadagnati la promozione nella poule A scudetto per la prossima stagione agonistica.

Finali Oro quelle con in lizza le atlete in forza al club berico, Finali Argento quelle disputate dagli arancioni a Foligno, in Umbria. Tra le donne il trionfo di Atletica Brescia ai societari organizzati dalla Fidal sancisce il dominio assoluto al femminile, con il settimo scudetto di fila. Va in Campania, invece, all’Enterprise di Avellino, il titolo assoluto uomini.

Per le Leonesse bresciane 176 punti, al 2° posto Cus Pro Patria Milano che ha conteso la leadership fino in fondo alle campionesse in carica (168), a seguire Ottavia Cestonaro e compagne con 147, davanti a Rieti. In entrambe le kermesse dedicate ai club, erano 12 le “squadre” schierate. Dozzina d’oro in cui entrerà a far parte dunque nel 2026 anche l’Av Brazzale al maschile, prima in Umbria davanti alle società di Trieste e Pro Sesto Cernusco. Nel week end precedente, tra gli Under 23, argento per i ragazzi e bronzo per le nuove leve, con exploit delle velociste vicentine.

Tra i risultati di rilievo la vittoria di Alice Muraro nei 400 ostacoli che domina lasciando indietro di quasi un secondo le avversarie, dopo il terzo posto nel rettilineo. Trionfo anche nel peso con il lancio over 15 metri dell’italogiapponese Fuyuco Stella. Bottino di punti anche dalla staffetta 4×400 donne, al terzo posto. Preziosi i gettoni per la classifica che arrivano dai salti con Ottavia Cestonaro nel triplo e Giulia De Marchi nell’alto, entrambe a a piazzarsi al secondo posto nelle rispettive discipline.

CLASSIFICA FEMMINILE

1. Atl. Brescia 1950 176; 2. Cus Pro Patria Milano 168; 3. Atl. Vicentina 147; 4. Studentesca Rieti Andrea Milardi 139; 5. Bracco Atletica 125; 6. Libertas Unicusano Livorno 123; 7. Assindustria Sport 122; 8. Nissolino Sport 109; 9. Cus Parma 107; 10. Acsi Italia 106; 11. Atl. Cascina 100; 12. Quercia Dao Conad 96