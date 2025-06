Maltempo: danni a Lonigo, linea ferroviaria sospesa fra Verona e Vicenza. Frana a Borca di Cadore

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Vento, rovesci e nubfragi stanno flagellando il Veneto. L’ondata di maltempo ha colpito oggi, 16 giugno, in particolare il Veronese e il basso Vicentino. Qui, in particolare, un violento nubifragio ha colpito Lonigo, con allagamenti e alberi che sono caduti sulle auto, in particolare colpito il centro, soprattutto la centrale via Roma e la zona del Circolo. Non si segnalano feriti.

Una perturbazione era già passata sul Vicentino nella notte, con precipitazioni e temporali sparsi. La seconda delle ondate di maltempo previste, quella di questo pomeriggio, si sta rivelando più estesa. I vigili del fuoco sono al lavoro dal primo pomeriggio per il maltempo che sta interessando in particolare Verona, Vicenza, Padova e Belluno. Più di 60 gli interventi effettuati dalle squadre per alberi pericolanti, danni d’acqua e prosciugamenti. 40 le chiamate in coda alle sale operative dei Vigili del fuoco. A San Bonifacio, nel veronese, la linea ferroviaria da Milano e Venezia è al momento interrotta per la caduta di un guardrail sui cavi elettrici.

Sospeso il traffico ferroviario fra Verona e Vicenza

A causa dei danni provocati dal maltempo che sta interessando il Veneto, la circolazione ferroviaria sulla linea Verona – Vicenza è attualmente sospesa per consentire accertamenti tecnici sulla linea. In particolare, il forte vento ha compromesso la stabilità del parapetto di un cavalcavia adiacente alla rete ferroviaria, rendendolo pericolante. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare in sicurezza la piena funzionalità dell’infrastruttura.

È in corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale e la deviazione dei treni su percorsi alternativi.

Frana a Borca di Cadore

Dalle 4:30 di lunedi 16 giugno per una frana, provocata dal maltempo ha interessato la zona, in particolare nel comune di Borca di Cadore, nel bellunese: la colata di fango e detriti ha coinvolto auto e case nell’area. Alcune abitazioni sono rimaste isolate, evacuati alcuni residenti. La strada Strada Statel 51 Alemagna è al momento bloccata, con il personale Anas sul posto per la pulizia della carreggiata. Al lavoro le squadre dei vigili del fuoco di Cortina e Pieve di Cadore con il supporto di ruspe ed escavatori per liberare gli ingressi delle case.

Al lavoro anche i Vigili del fuoco volontari di Valle di Cadore, Cortina, Lozzo, Lorenzago, Calalzo e San Vito di Cadore, impegnati anche a Pieve di Cadore per alcuni allagamenti dovuti alle piogge intense. Squadre dei vigili del fuoco con ruspe ed escavatori sono giunte in rinforzo anche dal comando di Verona, per rimuovere il fango e i detriti. Attivo sul posto l’Unità di Comando Locale con esperti in topografia applicata al soccorso, coordinati da un funzionario del comando di Belluno, per supportare il sindaco e le autorità locali nelle attività di protezione civile. La Regione ha decratato lo stato di emergenza.

Allerta idraulica gialla per temporali su tutto il Veneto

Il meteo regionale informa infanto che nel pomeriggio/sera di oggi, lunedì 16 giugno, una nuova fase di instabilità interesserà la nostra regione con probabili rovesci e temporali sparsi ad iniziare dalle zone montane e in successiva estensione alla pianura. Saranno possibili fenomeni anche di forte intensità (con forti rovesci, forti raffiche di vento e grandinate).Per questo il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica gialla (fase di attenzione) per temporali su tutto il territorio regionale, valido fino alla mezzanotte di martedì 17 giugno.

Per quanto riguarda gli effetti al suolo, è possibile un innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari delle zone in allerta. Possibile innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria, rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con possibili allagamenti di locali interrati e/o sottopassi. Lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e in rapida evoluzione.

